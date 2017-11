Jensen mener Aps skatte-vri er løftebrudd

Ap-leder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talsmann Trond Giske parkerte budskapet om opptil 15 milliarder kroner i skatteøkninger de neste fire årene for godt, da de la fram partiets alternative budsjett for 2018 fredag.

– 15 milliarder kroner var aldri et mål, men et tak, men dette ble misforstått, sier Støre.

Både Giske og Støre var tydelig på at det var en tabbe å snakke om de 15 milliardene i valgkampen.

– Det ble oppfattet mer som om vi var opptatt av å øke skattene enn å bruke pengene på viktige velferdsordninger. I dette budsjettet er vi tydeligere på at vi skal ta inn det som er nødvendig, men så lite som mulig, og vi skal ta det inn på en mer rettferdig måte og bruke pengene bedre enn regjeringen, sier Giske.

– Trenger ikke 15 milliarder lenger

Partiet nøyer seg med en skatte- og avgiftsøkning på 4,6 milliarder kroner, samt en reversering av regjeringens skattekutt på 3,7 milliarder kroner, noe som vil gi en total skatteøkning på 8,3 milliarder kroner sammenlignet med regjeringens opplegg. Giske sier partiet med dette har tatt ut de meste av sine planlagte skatteøkninger for hele perioden.

I valgkampen snakket Ap-ledelsen gjentatte ganger om at de, i motsetning til regjeringen, hadde råd til velferdssatsinger fordi de ville øke skattene framfor å gi skattekutt. Nå mener Ap-toppene at det ikke er mye de må prioritere ned selv om skatteøkningene er langt mer moderate.

– Vi har funnet inndekning til å løse de oppgavene som er. Det er litt etter den modellen at skatteøkninger skal være på så mye som nødvendig, men så lite som mulig, sier Støre til NTB.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen mener Ap med dette har ført velgerne bak lyset.

– De sto knallhardt på at det var nødvendig med skatteøkninger i den størrelsesorden for å sikre velferden i Norge. Nå sier de det motsatte: Det er ikke nødvendig å skattlegge folk sterkere. Når de endrer sin skattepolitikk så kort tid etter valget, er det å føre velgerne bak lyset, sier Jensen til VG.

Høyres finanspolitiske talsmann Nikolai Astrup sier forslaget innebærer at Ap har snudd 180 grader i skattepolitikken siden valget.

– Vi er glade for at Ap med dette støtter 80 prosent av våre skattelettelser. Men det setter Aps angrep på vår skattepolitikk i et litt rart lys, sier Astrup til VG.

– Vil ta lenger tid

Trond Giske sier tallet 15 milliarder kroner i sin tid ble beregnet ut fra partiets alternative budsjett for 2017 og med tanke på hvilken virkning den vedtatte bedriftsskattereformen vil få på budsjettene fremover.

– Har forutsetningene endret seg siden den beregningen, siden dere nå sier dere ikke trenger å nå dette taket?

– Ja, forutsetningene har endret seg. Vi mener vi kan oppnå mange av de velferdsordningene vi ønsker oss med mindre enn 15 milliarder kroner, sier Giske til NTB.

Giske medgir imidlertid at partiet nå trolig må være mer tålmodig med å få gjennomført reformene de ønsker.

– De må trappes opp eller fases inn litt langsommere, og noe kan ta litt lengre tid. Men i stortingsgruppa vår er det ikke noen stor følelse av at dette budsjettet har store mangler sammenlignet med det vi hadde tenkt å satse på, sier Giske.

Fire reformer

Arbeiderpartiet prioriterer fire nye reformer fremover i budsjettet: Fullføring av pensjonsreformen, halvere frafallet i den videregående skolen, halvere antallet nye unge uføre og mer satsing på velferdsteknologi, e-helse og digitalisering.

I budsjettforslaget setter de blant annet av 2,5 milliarder kroner til å skape nye arbeidsplasser og få flere over fra trygd til jobb.

(©NTB)