Ytterhorn møtte på Stortinget mens hun satt i Nobelkomiteen 

Arbeiderpartiet reiste onsdag prinsipielle innvendinger mot at Fremskrittspartiet samme dag nominerte Carl I. Hagen til Frps plass i Nobelkomiteen. At Hagen er vararepresentant til Stortinget, kan ifølge kritikerne true komiteens uavhengighet og strider mot en lang tradisjon.

Men Frps Roy Steffensen har gravd i Stortingets gamle referater og funnet ut at Ytterhorn, som Hagen kan komme til å erstatte i Nobelkomiteen, hadde begge roller allerede i 2001.

– Det er altså ingen ny prinsipiell situasjon med Carl I. Hagen, skriver Steffensen på Facebook.

Hagen ønsker ikke å kommentere saken, mens Ytterhorn sier følgende til NRK.

– Det kan jeg ikke huske. Men om det var slik, i 2001, så var det på tampen av min stortingsperiode, og jeg var på vei ut.

Samtidig sier hun Nobelkomiteen nå kan havne i en håpløs situasjon:

– Dersom Hagen kommer inn, vil komiteen bli forbundet med Stortingets arbeid og ikke fremstå som uavhengig.

To ulike sedvaner

Både Venstre og SV støtter Aps initiativ. Høyre har foreløpig ikke uttalt seg i saken, utover en pressemelding fra stortingspresident Olemic Thommessen, som representerer Høyre.

Senterpartiet uttalte onsdag at det ikke ønsker å blande seg inn i andre partiers nominasjonsprosesser, men ber nå Stortinget om råd.

– Det er slik at to sedvaner står mot hverandre. Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.

Avventende

På den ene siden er det tradisjon for at partiene ikke blander seg inn i hverandres nominasjonsprosesser, men på den annen side er det tradisjon for at stortingsrepresentanter ikke nomineres til Nobelkomiteen, påpeker Arnstad. Ap oppfordrer de øvrige partiene til å stå ved praksisen om ikke å velge vararepresentanter eller stortingsrepresentanter.

– Jeg mener dette verken skal gjøres partipolitisk eller til et spørsmål om politisk retning på en kandidat, men til et spørsmål for presidentskapet om hvilken sedvane knyttet til Nobelkomiteen som valgkomiteen bør følge, sier Arnstad.

KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan sier verken ja eller nei til Aps initiativ.

– Vi ønsker å høre hva presidenten legger fram og de vurderingene han gjør i forhold til det reglementet Stortinget har valgt å følge i tidligere utnevnelser, sier han til NTB.

Thommessen urolig

Thommessen kaller inn de parlamentariske lederne på Stortinget til et møte om saken over helgen. De parlamentariske lederne fungerer som et sekretariat for valgkomiteen, som ledes av Thommessen og formelt skal innstille kandidatene til Nobelkomiteen.

Frps Hagen-nominasjon uroer stortingspresidenten, som mener innstillingen utfordrer en etablert forståelse på Stortinget.

– Det har vært en praksis gjennom mange år at sittende stortingsrepresentanter ikke bør velges av hensyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling, sier Thommessen.

Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad og Stortingets konstitusjonelle avdeling har pekt på at det ikke er tradisjon for at stortingsrepresentanter velges inn. Samtidig har det vært slått fast at det til sjuende og sist er Stortinget som bestemmer reglene.

