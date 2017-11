Kvinnelige norske skuespillere sammen mot trakassering og maktmisbruk i bransjen

I en lukket gruppe på Facebook samlet nesten 400 norske kvinnelige skuespillere seg i løpet av to døgn, melder Aftenposten. Der kunne de utveksle sine historier, noe som har resultert i et opprop der flere av historiene som kom fram deles.

– Som vi fryktet, viste det seg at det også i vår bransje finnes en struktur som har feilet i å forhindre, fange opp og få en slutt på seksuell trakassering, maktmisbruk og – i enkelte tilfeller – overgrep, skriver skuespillerne bak oppropet, som har fått navnet #stilleforopptak.

40 historier deles i Aftenposten, både fra etablerte og ferske kvinnelige skuespillere. De skriver at de har utspilt seg på både filmsett, på teatre, i castingsituasjoner, lydinnspillinger og i det sosiale miljøet rundt norsk underholdningsbransje.

– Vårt mål med dette oppropet er ikke å henge ut eller navngi enkeltindivider. Hvem som har gjort hva, er ikke poenget. Det viktige er å komme ukulturen til livs. For å komme dit, må vi begynne å snakke om det som skjer, skriver de.

Etter å ha gått inn på noen av grunnene til at det har vært stille så lenge, sier kvinnene at det er noe det nå er slutt på. Bevisstgjøring av kvinner og menn nevnes som første skritt for å komme ukulturen til livs. Sammen med #metoo-kampanjen viser Facebook-siden nettopp hvor utbredt seksuell trakassering er, skriver de.

