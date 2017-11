Kritikk mot folkeavstemningene om kommunesammenslåing

Det ble gjennomført over 200 folkeavstemninger om kommunesammenslåing mellom 2015 og 2017. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har undersøkt gjennomføringen og konkluderer med at velgere i flere kommuner fikk uklar eller mangelfull informasjon da de skulle stemme.

I fem kommuner fikk ikke velgerne lov til å stemme nei.

I 63 kommuner hadde stemmesedlene en uklar formulering av hvilke kommuner som var inkludert i de ulike alternativene.

Valgdeltakelsen i avstemningene varierte fra 10 prosent i Båtsfjord til 77,7 i Åseral kommune. Gjennomgående var det høyest deltakelse der det var folkelig motstand mot sammenslåing.

