Innvandrere har lavere lønn

I september 2016 var gjennomsnittlig månedslønn for lønnsmottakere i Norge på 43.300 kroner. Innvandrere hadde tilsvarende en månedslønn på 38.000 kroner, melder Statistisk sentralbyrå, SSB.

Det er første gang SSB har laget en lønnsstatistikk for innvandrere. Det påpekes at det er store forskjeller innad blant innvandrere, avhengig av hvilket land de kommer fra og hvilket yrke de har. SSB påpeker at lønnsforskjellene vil være mindre om man sammenligner ansatte i samme yrke.

Afrikanske innvandrere hadde en gjennomsnittslønn på 34.000 kroner, mens vesteuropeiske innvandrere i snitt tjente 47.300 kroner.

Gjennomsnittslønna for innvandrere tilsvarer 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere.

Innvandrere fra Norden, Vest-Europa og Nord-Amerika tjener over gjennomsnittslønna for hele befolkningen. Innvandrere fra Nord-Amerika har høyest gjennomsnittslønn, på 51.100 kroner måneden.

Her defineres innvandrere som personer bosatt i Norge født i utlandet av to utenlandskfødte foreldre og som har fire utenlandskfødte besteforeldre. Innvandrernes norskfødte barn regnes ikke som innvandrere.

