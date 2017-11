Helje Solberg kåret til årets kvinnelige medieleder

Helje Solberg, redaktør og administrerende direktør i VGTV, fremheves av juryen som djerv, uredd og inspirerende og som en av de mest markante lederne i norsk mediebransje. Juryen beskriver henne som en leder «uten skjult agenda, som støtter og løfter sine medarbeidere.»

Solberg har 23 år bak seg i VG, og ble i 2006 avisens første kvinnelige nyhetsredaktør, og siden 2015 redaktør og administrerende direktør for VGTV.

Årets talentprisen går til kvinner under 35 år som viser stort ledertalent og gode resultater innen journalistikk, marked eller organisasjon.

Jorun Berntsen, leder for digitale brukerinntekter og abonnement i Aftenposten, får prisen fordi hun beskrives som en lagspiller med imponerende resultater. Forrige uke nådde avisen 100.000 digitale abonnenter, og juryen mener Berntsens ledelse var avgjørende for at avisen nådde denne milepælen.

Medieprisene ble utdelt torsdag kveld under Medienettverkets høstkonferanse. Medienettverket er et nettverk på tvers av mediebransjen som arbeider for å inspirere flere kvinner til å ta lederposisjoner innen medieyrket.

