Søviknes: – Kunne ikke ha brukt nesten tre år gamle tall om Goliat 

Søviknes har fått kritikk for å ikke bruke tall fra Oljedirektoratet da han i høst skulle opplyse Stortinget om lønnsomheten i Goliat-feltet. Etter å ha fått spørsmål om dette, la departementet tirsdag fram tall som Oljedirektoratet utarbeidet i 2015. Disse viste at forsinkelsene som rammet Goliat-utbyggingen og lav oljepris gjorde at prosjektet da ble beregnet til å bli marginalt lønnsomt eller marginalt ulønnsomt.

Olje- og energiministeren mener likevel det ville blitt feil om han skulle presentert disse tallene for Stortinget da han i høst fikk spørsmål om hvordan utsiktene for lønnsomheten nå så ut.

– Da jeg skulle svare Stortinget i høst, kunne jeg ikke ha brukt nesten tre år gamle tall for å svare på det spørsmålet. Da er jeg nødt til å gå til operatøren som sitter på de konkrete og mest oppdaterte tallene av driften for å få et riktig bilde av lønnsomheten nå, og det er det vi har formidlet til Stortinget, sier Søviknes til NRK.

Han understreker også at de tallene som Oljedirektoratet utarbeidet i et internt notat i 2015, aldri ble oversendt Olje- og energidepartementet.

Statsråden mener uansett at det var mest naturlig å bruke operatøren som kilde da han skulle orientere Stortinget.

– Det er ikke sånn at vi gjør løpende vurderinger av lønnsomhet. Derfor gikk vi til Eni, operatøren som sitter på alle data om driften, for å spørre dem om når de akkumulerte inntektene vil overstige de akkumulerte kostnadene. Da svarte Eni først 2019/2020, og rettet dette senere til 2022, fordi de hadde misforstått om det var før eller etter skatt. Da vi fikk rettet opp i det, formidlet vi det til Stortinget med en gang.

