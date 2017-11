Raja får pris for internasjonalt arbeid

Prisen deles ut av International Religious Liberty Association (IRLA), en Washington-basert organisasjon som jobber for trosfrihet.

I begrunnelsen for prisen trekker IRLA spesielt fram Rajas bidrag i etableringen av et internasjonalt nettverk av parlamentarikere, som nå omfatter flere enn 300 folkevalgte i over 75 land.

– Jeg er dypt takknemlig for denne prisen og anerkjennelsen av det arbeidet vi gjør internasjonalt. Dessverre er religionsforfølgelse et økende fenomen globalt. Forhåpentligvis vil prisen være med på å øke betydningen av det arbeidet vi gjør, sier Raja.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett er blant dem som har mottatt prisen før.

