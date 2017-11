Norsk flyskole utvider 

Pilot Flight Academy som nå kun holder til på Torp i Vestfold, har 150 kommende flygere under utdanning. Etter at Statens Lånekasse åpnet for å nesten fullfinansiere utdanningen av trafikkflygere, har pågangen økt så mye at skolen vil utvide, skriver Sandefjords Blad.

I juni neste år åpner en ny avdeling på Notodden. Skolen utvider også avdelingen på Torp.

– På Notodden starter vi med rundt 10 ansatte og 30–40 studenter, før basen gradvis utvides, forteller markedssjef Annichen Sjøblom ved flyskolen.

NHO Luftfart mener det trengs 150–200 nye piloter i året fremover, bare i Norge. Hver ny flyrute som åpnes krever 10–12 piloter.

Universitetet i Tromsø er det eneste stedet i Norge med en offentlig bachelor i luftfartsfag, men behovet for nye piloter skal være enormt. Boeing anslår i en rapport omtalt i Vestviken 24 at det vil være behov for over 600.000 nye piloter på verdensbasis de neste 20 årene, over 100.000 av dem i Europa.

Årsaken til det store behovet for nye piloter er sammensatt. Pensjonsalderen er lav og avgangen høy. Forsvaret ruster ned flybiten og utdanner færre piloter enn tidligere. Samtidig åpnes det stadig nye ruter.

