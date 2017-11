Carl I. Hagen innstilles til Nobelkomiteen

– Jeg setter pris på innstillingen og avventer videre prosess, lyder Hagens korte kommentar etter at valgkomiteens leder Ulf Leirstein bekreftet at den innstiller på Hagen som Frps medlem i Nobelkomiteen.

Selv om valgkomiteen i Frp har landet på Hagen, er det ikke sikkert at veteranen blir valgt som partiets kandidat. Fremskrittspartiets stortingsgruppe skal etter det NTB forstår stemme over flere kandidater når gruppen samles onsdag klokken 15.

Valgbar?

Hagen er vararepresentant til Stortinget og ventes å møte i så vel utenrikskomiteen som kontroll- og konstitusjonskomiteen i inneværende periode.

Fremskrittspartiet gikk derfor til det skritt å be Stortingets konstitusjonelle avdeling om en redegjørelse for om Hagen i det hele tatt er valgbar til Nobelkomiteen. Reglene sier at en stortingsrepresentant ikke kan sitte der, men hva med en vararepresentant?

Konklusjonen var ikke entydig – selv om det ble understreket at hensynet til komiteens uavhengighet tilsier at det «ikke vil være naturlig å skille mellom stortingsrepresentanter og vararepresentanter».

Nederlag

Hagen var raskt på ballen etter stortingsvalget i høst med å si fra internt i partiet at han kunne tenke seg en plass i Nobelkomiteen. I midten av oktober bekreftet han sitt kandidatur offentlig overfor NTB.

For seks år siden led Hagen nederlag da han utfordret Ytterhorn for første gang. Det førte til at han trakk seg som partiets eldregeneral. I tillegg frøs et allerede kjølig forhold mellom Hagen og Ytterhorn til is:

– Hun kunne ha trukket seg og latt meg få nobelvervet, om ikke annet enn i takknemlighet for alle politiske muligheter og meningsfullt arbeid jeg hadde sørget for at hun fikk, sier Hagen selv i Gunnar Ringheims bok «Frp – rett fra levra».

Velges i plenum

Normalt er det partiene selv som i praksis peker ut de ulike ikke-parlamentariske vervene de har rett til – målt etter partiets størrelse.

Men formelt er det Stortingets valgkomité, med sine 37 medlemmer og under ledelse av stortingspresident Olemic Thommessen (H), som innstiller til Stortinget i plenum, der valgene gjennomføres.

(©NTB)