Telenor legger ned i Harstad – 81 mister jobben

Avdelingen legges ned fra 1. januar neste år og berører ifølge Telenor i alt 81 ansatte. Det betyr også at Telenors siste kundeservicesenter i Nord-Norge forsvinner.

– Vår prioritet nå er at våre medarbeidere i Harstad blir ivaretatt best mulig, og får individuell oppfølging i tiden fremover, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding.

Selvbetjening overtar

Ifølge Telenor er bakgrunnen at kundene i stadig større grad velger digitale løsninger og selvbetjening framfor å ringe en kundebehandler.

Avgjørelsen om nedlegging skulle egentlig vært fattet i et styremøte i oktober, men ble utsatt etter at Omstillingsutvalget i fylkeskommunen påla selskapet en måneds utsettelse for å gå grundigere inn i alternative løsninger for videre drift og hva Telenor kunne tilføre kommunen.

Resultatet av dette er at Telenor etter forslag fra kommunen skal delta i etableringen av et gründerfond- og senter i Harstad.

Hjørnestein

YS-forbundet Negotia reagerer svært sterkt på nedleggelsen og mener at alternativene til nedleggelse ikke er undersøkt grundig nok. De mener blant annet at Telenor kunne ha brukt kundeservicetjenesten til å yte service til Canal Digital-kunder, et tilbud som nå er satt ut til en ekstern leverandør.

– Negotia tror ikke mange skjønner alvoret i at Telenor Norge AS forlater Nord-Norge. Når en hjørnesteinsbedrift forsvinner i Distrikts-Norge, rammer det atskillig hardere enn i sentrale strøk. I denne saken mener vi styret grovt forsømmer samfunnsansvaret selskapet har, med fortsatt tilstedeværelse i Nord-Norge, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo.

(©NTB)