NRK har fått tips om flere tilfeller av trakassering

Etter at Aleksander Schau i helgen skrev flere Twitter-meldinger om tilfeller av overgrep som har skjedd i norsk mediebransje, har det kommet fram at det i TV 2 dreier seg om fem slike tilfeller, og at flere av disse har ført til avskjedigelser eller advarsler.

Nå opplyser kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen at heller ikke NRK har gått fri.

– Vi har de siste dagene fått kjennskap til et par saker som ligger en del år tilbake i tid. Jeg kan ikke gå nærmere inn på sakene per nå, men jeg kan bekrefte at vi i etterkant av Schaus avsløringer har gått ut med en oppfordring til våre ansatte om å dele sine historier, sier han til nrk.no.

Eriksen sier at mye har endret seg i positiv retning i mediebransjen etter at han kom inn i bransjen for 25 år siden.

– Mediebransjen var en mye mer mannstung bransje på den tiden, men her har det skjedd store endringer. I NRK har vi omtrent like mange kvinnelige som mannlige ledere, og det er klart at det påvirker kulturen på arbeidsplassen, mener kringkastingssjefen.

(©NTB)