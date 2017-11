Felles ankesak for Jensen og Cappelen

De to ankesakene er besluttet forent til felles behandling, opplyser Borgarting lagmannsrett.

Den formelle beslutningen om å fremme ankesakene ble truffet mandag. Prosessen med å beramme saken starter umiddelbart, men det er foreløpig uklart om den vil gå høsten 2018 eller våren 2019. Påtalemyndigheten har bedt om 20 uker til rettssaken.

Tidspunktet vil være avgjørende for sammensetningen av lagmannsretten. Blir det høsten 2018, vil det være en tradisjonell jury som skal avgjøre saken mot de to, men om saken blir berammet til våren 2019, vil den nye meddomsrettsordningen ha trådt i kraft, med to fagdommere og fem lekdommere.

Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ble begge funnet skyldige i grov korrupsjon og smugling av store mengder hasj i Oslo tingrett og dømt til henholdsvis 21 og 15 års fengsel.

