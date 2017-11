Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen blir fungerende SSB-direktør

Han er i dag administrasjonsdirektør i SSB.

– Styret i SSB er opptatt av å skape ro rundt organisasjonen slik at SSB kan fortsette å levere godt på samfunnsoppdraget. Jeg er veldig glad for at Bjørnar Gundersen vil påta seg denne oppgaven, sier styreleder Morten Reymert i Statistisk sentralbyrå.

Gundersen skal fungere inntil Finansdepartementet har konstituert en midlertidig administrerende direktør.

Christine Meyer gikk av som direktør natt til mandag.