SV: SSB-saken kan havne i kontrollkomiteen

– Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så er det en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Kaski til NTB.

Hun betegner saken som veldig spesiell og ønsker i likhet med Ap og KrF å få klarhet i Jensens ståsted.

– Det er på høy tid at Siv Jensen avklarer sitt syn på SSB og hvordan SSBs rolle i samfunnet skal være, sier Kaski.

– Dersom hun har grepet inn på en konkret sak – innvandringsregnskapet – er det svært alvorlig og en sak for Stortinget.

Hun framholder at Jensens opptreden bidrar til å svekke tilliten til byrået.

Fredag gikk KrF-leder Knut Arild Hareide ut mot Jensen og ba om en redegjørelse for hennes ståsted.

– Jeg vil be om at Siv Jensen bekrefter at SSBs uavhengighet ikke er satt i spill i den pågående prosessen. Hun må bekrefte at SSBs uavhengige posisjon ikke har vært et tema verken indirekte eller direkte i møter og øvrig kommunikasjon mellom finansministeren og SSB-direktøren, sier Hareide til NTB.

Også Aps Trond Giske ber Jensen forklare seg.

– Dette kommer til å få etterspill i Stortinget, sa Giske til NTB fredag.

