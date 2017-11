Glatte veier flere steder i landet

– Det meldes om stedvis glatte veier over hele Østlandet etter gårsdagens og nattens nedbør. Statens vegvesens entreprenører er ute og salter og strør. Vær oppmerksom og kjør etter forholdene, melder Vegtrafikksentralen på Twitter lørdag morgen.

Vest politidistrikt har natt til lørdag måttet rykke ut til flere trafikkulykker som følge av føret. I Godvik i Hordaland kjørte en bil av veien like over midnatt. Tre personer ble sendt til legevakt og en til sykehus.

Like etter endte en bil med to personer i Voss på taket på det politiet beskrev som speilglatte veier. I Myrkdalen kjørte to biler av veien, og en av disse havnet en på taket. Noe senere snurret en bil i Troldhaugtunnelen i Bergen. Denne bilen hadde sommerdekk.

Ingen av nattens ulykker skal ha ført til alvorlige personskader.

Også politiet i Sørvest politidistrikt ber folk være forsiktig.

– Vær obs på glatte veier flere steder nord og sør i politidistriktet.

(©NTB)