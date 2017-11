Solberg om F35: – Viktig for å sikre luftrommet over  Norge

De tre første flyene landet i Norge i forrige uke, mens den offisielle markeringen finner sted på Ørland fredag formiddag, og både Kong Harald, NATO-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg (H) er blant gjestene.

Statsministeren la ikke skjul på hvor viktig anskaffelsen av de 52 moderne kampflyene er for Norge.

– Dette er en veldig stor dag for Norge. Dette er det største investeringsprosjektet Norge har. Vi bruker betydelige milliarder på å skaffe oss bedre kampkraft i årene framover. Flyene gir oss bedre kampkraft, og det er viktig for alle deler av det norske forsvaret at vi nå får nye fly som kan bidra til å sikre luftrommet over Norge i en gitt situasjon. Jeg sier «i en gitt situasjon» for det aller viktigste vi gjør med et forsvar er at vi faktisk ikke skal bruke det. Dette er vår viktigste forsikring, at vi har en kapasitet som er sterk nok til at ingen ønsker å angripe oss, understreket Solberg.

Totalt skal Norge kjøpe inntil 52 kampfly til en anslått anskaffelseskostnad på 81 milliarder 2018-kroner.

– Dette er den nedre terskelen for hvor mange kampfly vi må ha for at de skal kunne utføre de oppgavene vi ønsker, sier Solberg til NTB.

Hun er ikke redd for at den store investeringen på nye fly skal gå utover andre deler av forsvaret.

– Det å ha kontroll i luftrommet er avgjørende for at andre type styrker er i stand til å operere. Dette er fly som kan ta ut mål på ganske stor avstand, noe som betyr at de kan hjelpe oss på en helt annen måte i et gitt konfliktscenario. Så det er en viktig grunnstyrke for alle de andre, sier Solberg.

