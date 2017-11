SSB-styret tar ikke stilling til konflikten mellom Meyer og Jensen

– Administrerende direktør i SSB er ansatt av Finansdepartementet, og styret forholder seg til den som er administrerende direktør, slår SSB-styrelederen fast på spørsmål om hvordan de forholder seg til at finansminister Siv Jensen ikke har tillit til SSB-sjef Christine Meyer.

Under et ekstraordinært styremøte fredag, redegjorde Meyer for status i saken om omorganiseringen av forskningsvirksomheten i byrået.

Meyers stilling ble imidlertid ikke tema under styremøtet, og styrelederen ønsker ikke å kommentere hvorvidt hun ga uttrykk for at hun ville fortsette eller ikke.

–Styret tar ikke stilling til, og har ikke oppfatninger om hvem som er administrerende direktør, understreker Reymert.

I protokollen fra møtet heter det imidlertid at Meyer vil følge opp det som står i brevet fra Finansdepartementet vedrørende forskningsvirksomheten i SSB, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte i byrået.

Det kan tolkes som at hun ønsker å bli værende inntil videre, noe hun også ga uttrykk for på en pressekonferanse fredag.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer.

Lover å følge opp

I brevet fra Finansdepartementet heter det at omorganiseringen av forskningsavdelingen bør settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling, og forslagene derfra har vært på høring.

Jensen ba også styret i SSB om å gå gjennom og vurdere virksomhetsprinsippene og innplasseringskriteriene i forskningsavdelingen, med sikte på å se om disse sikrer tilstrekkelig med ressurser til SSBs samfunnsoppdrag og konsentrasjon om økonomiske problemstillinger i tråd med tildelingsbrevet for 2017.

– Dette vil styret ta utgangspunkt i videre oppfølging av saken, sier styrelederen.

– Vanskelig situasjon

Det har stormet rundt statistikkbyrået de siste ukene, og det uavklarte ledelsesspørsmålet henger i lufta etter at det torsdag ble meldt at Meyer kom til å gå av, og Jensen fredag fulgte opp med å si at hun ikke hadde tillit til SSB-sjefen.

Reymert sier mediestormen rundt SSB har satt sitt preg på byrået.

– Dette er en svært vanskelig situasjon for SSB og de ansatte i SSB. Det er viktig at man raskt kommer ut av denne situasjonen og at SSB får den tilliten som vi vet de har i samfunnet, sier Reymert.

Han mener imidlertid ikke at situasjonen går utover arbeidet SSB er satt til å gjøre.

– Jeg har ingen informasjon som tilsier at SSB ikke klarer å gjøre sine løpende oppgaver, sier Reymert.

