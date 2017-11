Ordknapp Valen på plass i ankesaken

– Nei det gjør jeg ikke. Det stemmer ikke det, er det som er …, sa Valen da han ble spurt om hvordan han stiller seg til tiltalen.

Det var en ordknapp Kristian Valen som tok plass i rettssalen i Borgarting lagmannsrett før ankesaken mot ham tok til fredag. Valen ønsket ikke å si noe til pressefolkene som hadde møtt fram.

[if !supportLists]– [endif]Det er to uttalelser som er satt sammen. Det var aldri ment for å true, slik som tingretten mente. Det må vi fortelle retten, sa forsvarer, advokat John Christian Elden til NTB før retten ble satt.

Valen ble i fjor dømt til ubetinget fengsel i 21 dager og til å dekke sakskostnader på 15.000 kroner for å ha truet politiet og for å ha båret en våpenkopi rundt på Aker Brygge mens han var beruset.

Oslo tingrett konkluderte med at komikeren rettet trusler mot politiet da han på Facebook utlovet en dusør på 10.000 kroner for opplysninger om navn og adresse på to politimenn som sammen med flere andre aksjonerte mot leiligheten hans. I et annet innlegg skrev han «Neste gang tror eg de vil angre».

Tingretten var ikke i tvil om at de to innleggene måtte ses i sammenheng, og at hensikten var at han ville foreta en straffbar handling rettet mot tjenestemennene.

Valen nekter for at Facebook-innlegget var ment som en trussel, og han nekter straffskyld.

(©NTB)