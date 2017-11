Skoleelever i Bodø pågrepet for trusler – hadde ikke til hensikt å skade noen

Politiets etterforskning i saken har avdekket at det ikke er noe som tyder på at de tre siktede skoleelevene hadde intensjon eller planer om å gjennomføre truslene, opplyser Nordland politidistrikt torsdag kveld.

De tre elevene er avhørt av politiet. De har forklart at trusselen ikke var alvorlig ment og at de ikke ville skade noen. Dette støttes også av politiets etterforskning.

De tre ble pågrepet i tre leiligheter i Bodø rundt klokka 14 torsdag etter at politiet hadde fått inn melding om at det var blitt rettet en trussel om skoleskyting på et bestemt tidspunkt fredag på Bodø videregående skole.

Politiets stabssjef Bent-Are Eilertsen opplyste da at politiet mente det var fare for at trusselen kunne blitt gjennomført og at det var blitt gjort beslag.

Torsdag kveld opplyser politiet at det er beslaglagt svært realistiske våpenetterligninger, men disse skal ikke være egnet til å skade noen.

Rektor ved Bodø videregående skole, Nina Røvik, sier at skolen nå vil ivareta elever og de ansatte.

– Skoledagen går som normalt i morgen. Før skoledagen starter, vil alle lærere få informasjon om hva som har skjedd. Det samme gjelder selvsagt elevene. Det aller viktigste å slå fast er at det ikke er noen fare knyttet til trusselen, sier Røvik.

