Jensen spår ville tilstander med Støre

– Hvis Støre tror han kan få stemmene til Rasmus Hansson og Bjørnar Moxnes uten å gi noe tilbake, da har han bommet grovt. Han vil måtte gi etter for helt ville forslag, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB etter valgkampens siste TV-sendte partilederdebatt i Bergen fredag kveld.

– Jeg må minne om at selv vår regjering, som har en samarbeidsavtale i Stortinget, hvert eneste år har hatt ganske støyfylte forhandlinger med Venstre og KrF. Med MDG og Rødt på vippen kan Støre vente seg det komplette kaos, sier Jensen.

Vippemakt

Verken Rødt eller MDG la under debatten skjul på at de to partiene vil bruke en eventuell vippemakt til å få gjennomslag for sine primærstandpunkter. For Rødt handler det om å stanse kommersielle aktører innen velferdstjenester, for MDG om å si nei til all leting etter olje og gass.

– Vi vil bruke vår vippemakt til å gjennomføre vår politikk gjennom hele perioden, sa MDG-leder Rasmus Hansson.

– Et parti blir jo ikke vippeparti i alle saker, repliserte Støre, som hadde et tydelig budskap til MDG etter debatten:

– Alle som stemmer Arbeiderpartiet vet at vi er til å stole på i de viktige spørsmålene. Hovedkravet fra MDG vil vi ikke innfri. Det er uaktuelt, sa han.

Arbeiderpartiet har i mindretallsregjering tidligere søkt støtte både hos KrF og Høyre for å få igjennom et statsbudsjett. Slik kan Ap også framover holde vippepartiene på armlengdes avstand.

– Jeg utelukker ikke noe når det gjelder samarbeid på Stortinget, sier han.

Temperatur

Med jevnt løp mellom blokkene, flere partier i kamp mot sperregrensen og hundretusener av velgere som ennå ikke har bestemt seg, er det ikke rart det ble høy temperatur under NRK-debatten i Bergen.

Statsminister Erna Solberg (H) smalt til allerede fra start da hun omtalte Ap-leder Jonas Gahr Støres påstand om at hatprat og hatkriminalitet har økt under den sittende regjeringen, som «frekk og vulgær».

Hun pekte på at hatkriminalitet er en voksende tendens i hele Europa.

– Å si at dette skyldes en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som er kommet etter en stor tilstrømming og flyktningkrise i Europa som har skapt nye utfordringer. Det syns jeg egentlig er ganske frekt og vulgært av Arbeiderpartiet, sa Solberg.

Men Støre gjentok sine anklager i sluttappellen, der han slo fast at Norge er blitt et mer splittet samfunn de siste fire årene.

(©NTB)