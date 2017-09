Uken endte i rødt på Oslo Børs

Hovedindeksen har totalt sett steget 0,75 prosent denne uken.

Yara International var dagens mest omsatte og verdien på aksjen steg 1,20 prosent. DNB og DNO kunne også ta helg med grønne tall- henholdsvis 0,34 og 1,24 prosent opp.

Tungvekterne Statoil, Marine Harvest og Norsk Hydro gikk alle ned, med henholdsvis 1,01, 0,40 og 0,44 prosent.

De andre skandinaviske børsene endte ukens handel i tråd med Oslo Børs. I Danmark avsluttet OMX København 20 ned 0,20 prosent, mens OMX Stockholm 30 gikk ned 0,10 prosent. Også FTSE 100 i London sto i rødt fredag ettermiddag, 0,40 prosent ned.

De toneangivende børsene i Europa avsluttet så å si på stedet hvil. Frankfurt DAX endte på 0,06 prosent opp og Paris CAC 40 endte 0,06 prosent ned.

Det så mørkt ut da Wall Street i New York åpnet fredag. Dow Jones falt 0,16 prosent, Nasdaq 0,22 prosent og S&P 500 falt 0,27 prosent fra start. Dow Jones har hentet seg noe opp igjen.

Klokken 17 fredag ble et fat nordsjøolje omsatt for 54,09 dollar, en nedgang på 0,73 prosent fra dagen før. Verdien på ett fat amerikansk lettolje har falt med 0,95 prosent og omsettes fredag ettermiddag for 48,14 dollar.

