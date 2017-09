Uavgjort mellom Erna og Jonas i masete debatt

En slitsom og masete debatt der alle politikerne gjorde seg skyldige i å kakle i munnen på hverandre. Det er blant karakteristikkene etter torsdagens partilederdebatt på TV 2 – den nest siste før valget mandag.

– Jeg lurer på når politikerne skal forstå at det å snakke så mye i munnen på hverandre, er utrolig slitsomt å høre på. Det var nærmest behagelig å se reklamepausen, og når jeg som er over gjennomsnittet interessert i politikk synes det, lurer jeg på hva vanlige folk får ut av disse debattene, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til NTB.

Han synes ingen av politikerne utmerket seg veldig eller falt helt gjennom i debatten, men trekker fram SV-leder Audun Lysbakken på den positive siden.

– Han får ikke sagt så veldig mye, men det han sier om forskjeller er bra, og han har selvtillit og synes å være i farta, mener Marthinsen.

Ekte leder

Analytiker Beate Nossum, tidligere politisk redaktør i Fædrelandsvennen og leder for kommunikasjonsbyrået Footprint, lot seg også imponere over Lysbakken.

– Lysbakken sto i denne debatten for første gang fram som en ekte lederskikkelse. Tidligere har han vært en mer type tung, ung, seriøs mann. Nå var han i storform – frekk, morsom og tydelig og varm, sier Nossum til NTB.

Hun mener kontrasten ble tydelig i forhold til Rødt-leder Bjørnar Moxnes:

– De to har en del likhetstrekk, men der Moxnes lykkes i å få fram deres ene sak – kampen mot velferdsprofitørene – så lykkes Lysbakken å få fram hvorfor man må endre hele politikken, sier Nossum.

Ros til Jonas og Erna

Hun mener både statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre gjorde det bra under debatten.

– Begge framsto som veldig stødige og samlende ledere for hver sin blokk, og det er jo utfordrende fordi begge blokkene er veldig uavklart og har betydelige utfordringer, påpeker Nossum.

Avisene er delt i synet på hvem av de to som gjorde det best. Mens VG og Dagbladet kaller kampen uavgjort og gir begge terningkast fem, mener både Aftenposten og Nettavisen at Erna gjorde det hakket bedre enn Jonas.

Audun Lysbakken blir også premiert med terningkast fem i flere av avisene.

– Den som kanskje overrasket negativt, var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han virket småsliten og kranglete, han glimtet til innledningsvis, men virket nærmest lei av å snakke om egen politikk. Heller ikke KrF-leder Knut Arild Hareide eller Venstre-leder Trine Skei Grande klarte å utmerke seg, mener Nossum.

– MDG problem for Venstre

Hun mener Venstre bør være bekymret etter at Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson under debatten var krystallklar på at MDG er blokknøytral og like gjerne kan støtte et borgerlig budsjett som et rødgrønt.

– Venstre har hele tiden framstilt seg selv som en garanti for å dra regjeringen i en grønnere retning. For dem som er opptatt av klima er det ikke tvil om at Hansson vant klimadelen av debatten, og når han sier at han like gjerne kan samarbeide mot Høyre, bør det bekymre Venstre, mener hun.

Om Frp-leder Siv Jensen sier Nossum at hun fikk fram partiets kjernebudskap, men at hun ikke klarte å parere beskyldningene om at Frp har endret kursen i skattepolitikken fra å være et parti for folk flest til et parti for eliten.

– Debatten illustrerer hvorfor Norge trolig får sitt mest fragmenterte Storting noensinne etter valget på mandag, fordi alle ni partilederne har innimellom noen gode poenger, men ingen dominerer, og vi ser på samme måte hvordan velgermassen sprer seg mellom partiene i enda større grad enn tidligere, sier Svein Tore Marthinsen.

