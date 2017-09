Solberg står urokkelig på Andøya-flytting

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte statsminister Erna Solberg til duell om Forsvaret under fredagens partilederdebatt. De to er uenige om den beste forvaltningen av Forsvaret er at det skal samles i noen store baser, eller spres ut slik at det har nærhet til befolkningen. Særlig dreide debatten seg om flytting av Andøya flystasjon til Evenes.

– Andøya flybase ligger som et hangarskip ute i havet. Det er et veldig kompetent miljø, sier Vedum. Han viser til en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse, som partiet selv har bestilt. Den viser at flyttingen kommer til å koste 7 milliarder mer enn regjeringen har regnet med.

Tirsdag gikk også Arbeiderpartiet ut og lovet en ny gjennomgang av Andøyas skjebne, blant annet på grunn av rapporten.

– Vi har også hørt Avinor stille viktige spørsmål. I tillegg har vi fått mange fagmilitære spørsmål. Så store beslutninger som dette, kan ikke fattes på feil grunnlag, fastslo tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide (Ap). Han understreket imidlertid at partiet i utgangspunktet ønsker et forlik som innebærer nedleggelse av Andøya.

Solberg begrunnet regjeringens beslutning med at man sparer penger på å ha færre baser, slik at de pengene kan brukes på andre prioriteringer i Forsvaret.

– Vi vil kjøpe nye overvåkingsfly. Da må vi ha dem på en base som vi også kan sikre dem på, og når vi nå har et vedtak om at vi skal bygge opp Evenes fordi den forrige regjeringen gjorde det til fremskutt plassering av jagerflyene, så har ikke vi råd, prioritetsmessig, til to forskjellige systemer til å sikre basene, sier Solberg.

