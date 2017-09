SSB: Innvandring vil koste 10.000 ekstra per person

En viktig årsak er at innbyggertallet vil være dobbelt så stort med ventet innvandring ved utgangen av dette århundret, som det ville ha vært uten innvandring, melder NRK.

– Befolkningstilskuddet som genereres av innvandring fra og med 2016, vil være 4,1 millioner mennesker i 2100, sier forsker Erling Holmøy ved SSB til kanalen.

Ifølge SSB ventes flertallet av innvandrerne å komme fra land i Afrika og Asia, grupper som i dag har lavere yrkesdeltakelse.

– Det er nettopp slik at den innvandringen vi får framover, vil være dominert av folk som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av offentlig, skattefinansiert velferd, enten det er skole, utdanning, pleie og omsorg eller kontantytelser, sier Holmøy, som anslår den ekstra skattekostnaden til 10.000 kroner per år per person.

– Jeg tror folk er opptatt av at de som kommer hit, er skattytere og bidrar. Vi kan ikke bare være snille i Norge og si ja til folk som ikke har et beskyttelsesbehov fordi vi skal være humane. Vi må faktisk tenke gjennom summen av belastninger og rettigheter vi gir, sier statsminister Erna Solberg (H).

