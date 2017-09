Klimarunde med ja og nei-plakater

– Vi vil bruke gulrot for å fremme salg av gulrøtter, forklarte MDG-talsperson Rasmus Hansson.

Avklaringen kom under NRKs avsluttende partilederdebatt fredag, der politikerne måte vise fram en plakat med «ja» eller «nei» på fire utvalgte spørsmål innen klima- og miljøpolitikk.

Runden avdekket at alle partier vil jobbe for at det blir slutt på salg av diesel- og bensinbiler innen sju år, selv om Frp-leder Siv Jensen viste fram begge sider av plakaten. Jensen var også alene om å si klart nei til å innføre en avgift på fossil plast, mens statsminister Erna Solberg (H) var i tvil.

– Det er ikke påvist en klar klimaeffekt av en slik avgift, sa Solberg, som la til at en slik regel vil være byråkratisk.

På spørsmålet om Norge bør slutte å lete etter olje og gass, var fire partier alene om å holde fram ja-plakaten, nemlig Venstre, MDG, Rødt og SV.

