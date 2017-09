Frikjent for kjøp av smuglergull til 300 millioner kroner

Selskapet, den tidligere styrelederen og salgssjefen i gullforhandlerfirmaet var tiltalt for å ha kjøpt smuglergull verdt 300 millioner kroner. Alle nektet straffskyld da rettssaken startet i Hedmarken tingrett i august.

Fredag trakk Oslo politidistrikt hele tiltalen, skriver Hamar Arbeiderblad.

– Jeg mener det ikke har kommet fram tilstrekkelig bevis i løpet av rettssaken som kan gi en domfellelse, og da er det min plikt etter loven å frafalle tiltalen i sin helhet, sier politiadvokat Kristine Olsen i Oslo politidistrikt til NRK.

For den tidligere salgssjefen startet marerittet da hun ble pågrepet under razziaen mot selskapet våren 2013.

– Dette har vært en enorm belastning for henne. Hun er utrolig lettet over at det er over nå, sier kvinnens forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit, til Hamar Arbeiderblad.

Avisen skriver at etterforskningen startet allerede i 2009 etter at finsk politi hadde mistanke om at det gikk en smuglergullrute fra Finland via Sverige til Norge. Partene var enige om at gullgrossisten hadde kjøpt smuglergull, men uenigheten dreide seg om det var gjort noe straffbart, eller om de var blitt lurt.

Lyngtveit sier det vil komme krav fra kvinnen mot staten etter at tiltalen nå er trukket tilbake.

