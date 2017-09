Eksplosjonsfaren over etter båtbrann i Finnmark

Politiet fikk melding om brannen klokka 11.32 fredag formiddag. Flammene har skapt giftig røyk, og folk er blitt bedt om å holde seg unna.

Rundt klokka 14.40 opplyste politiet at mengden giftig røyk var redusert, men folk som bor i nærheten er blitt rådet til å holde vinduene lukket. Klokken 16.15 melder politiet at brannvesenet driver etterslukking i fiskebåten.

Utover tråleren er det ifølge politiet ingen materielle skader.

– Det er snakk om en båt på cirka 50 fot som har tatt fyr. Den har flere skrog, noe som gjør slukkearbeidet vanskelig. Det kan være at det brenner mellom skrogene, sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard i Finnmark politidistrikt til NTB.

Båten ligger på slipp i forbindelse med arbeid om bord. Det var lenge fare for at gassflasker som lå i nærheten og en dieseltank om bord, kunne eksplodere. Fredag ettermiddag opplyste politiet at eksplosjonsfaren var over.

Et tilstøtende industriområde er evakuert. Det er ikke meldt om personskader.

– Vi ber folk i nærheten om å holde seg innendørs, opplyser politiet.

(©NTB)