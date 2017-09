Valgekspert: – Få utmerket seg i masete debatt

Marthinsen mener debatten utviklet seg til en kaklete hønsegård.

– Jeg lurer på når politikerne skal forstå at det å snakke så mye i munnen på hverandre, er utrolig slitsomt å høre på. Det var nærmest behagelig å se reklamepausen, og når jeg som er over gjennomsnittet interessert i politikk synes det, lurer jeg på hva vanlig folk får ute av disse debattene, sier Marthinsen til NTB.

Han synes ingen av politikerne utmerket seg veldig eller falt helt gjennom i debatten, men trekker fram SV-leder Audun Lysbakken på den positive siden.

– Han får ikke sagt så veldig mye, men det han sier om forskjeller er bra, og han har selvtillit og synes å være i farta, mener Marthinsen.

– Jonas Gahr Støre sliter også i kveld med det Ap har slitt med hele valgkampen – at han hamrer på at det går dårlig og er krise når det vitterlig er en del tall som er positive for landet. Det er også litt snodig å høre ham ta elitekritikken helt ut mot regjeringen med tanke på hvilken politisk og økonomisk elite han selv tilhører, sier Marthinsen.

– Debatten illustrerer hvorfor Norge trolig får sitt mest fragmenterte Storting noensinne etter valget på mandag, fordi alle ni partilederne har innimellom noen gode poenger, men ingen dominerer, og vi ser på samme måte hvordan velgermassen sprer seg mellom partiene i enda større grad enn tidligere, sier han.

