Solberg har "god tro" på valgseier

- Jeg er ydmyk overfor valg. Det er velgerne som bestemmer, men jeg har god tro, for vi får så veldig mange gode tilbakemeldinger for øyeblikket, sa Solberg da hun stilte til partilederutspørring hos TV 2 Nyhetskanalen torsdag ettermiddag.

Der gjentok hun at hun føler seg trygg på at de fire partiene på borgerlig side vil fortsette å samarbeide dersom flertallet består. Tidligere torsdag slo KrF-leder Knut Arild Hareide fast at det er uaktuelt med en ny samarbeidsavtale og la til at regjeringen ikke må betrakte seg som fredet de neste fire årene.

Ikke knirkefritt

Solberg erkjente at hun heller ikke nå vil få sitt primærønske om en firepartiregjering oppfylt.

- Nei, men vi har fått til at alle fire lager politikk sammen, sa statsministeren og medga at samarbeidet på borgerlig side ikke alltid går knirkefritt.

- Vi har to temaer som er vanskelige. Det ene er asyl-, innvandrings- og integreringspolitikken. Det andre er spørsmålet om hvordan vi håndterer klimakrisen, sa Solberg.

Skattekutt

Hun forsvarte de gjennomførte og planlagte skattekuttene, som hun mener bidrar til å skape nye jobber og bedre forholdene for små og mellomstore bedrifter.

- Ingen har noe mål om å gi skattelettelser til folk med høye inntekter. Det er ikke sånn at vi synes synd på dem, sa Solberg.

