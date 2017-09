Solberg: En vanskelig sak i en valgkamp

Samtidig gir Solberg sin motkandidat en viss støtte for at dette er kinkig å håndtere.

– Jeg har egentlig ikke noen kommentar til dette. Jeg mener hver enkelt av oss må bestemme oss for hva vi skal ha åpenhet om. Men jeg skjønner det er vanskelig for ham når det kommer sånne saker i innspurten av en valgkamp, sier Solberg til NTB.

I valgkampens siste fase har det dukket opp saker knyttet til etikkvurderinger og Støres investeringer. Ap-lederen har også måttet tåle spørsmål om mangel på åpenhet.

Solberg vil nødig ha noen mening om hva som ligger bak at sakene dukker opp nettopp nå.

– Det aner jeg ingenting om. Men det er fort sånn at vi alle blir gått etter i sømmene når det nærmer seg et valg. Jeg får jo innimellom beskjed om at journalister og andre har sjekket mine kredittopplysninger også, sier hun.

