80 fiskeriarbeidere i Norse streiker for tariffavtalen norske kolleger har

Norse Production slakter og bearbeider laks og ørret for Sekkingstad AS. De opprinnelige ansatte, inkludert de 80 NNN-organiserte som skal streike, er stort sett polske, mens fem er norske. De har andre arbeidsvilkår enn et mindretall av de ansatte i bedriften og får heller ikke tariffavtale. De tok kravene sine om likebehandling til kretsmekleren i Bergen, uten at det ble noen løsning på konflikten. Tillitsvalgt Krzysztof Jedlikowski sier de fleste ansatte taper 30.000 kroner bare i skifttillegg fordi de ikke har tariffavtale, sammenlignet med dem som har en slik.

Ifølge FriFagbevegelse forskjellsbehandles de ansatte som følge av en lov som skulle motarbeide nettopp forskjellsbehandling. Da vikarbyrådirektivet ble norsk rett fra 1. januar 2013, ble det ulovlig at Sekkingstads ansatte tjente mer enn innleide arbeidere fra Norse. Men det er lov å forskjellsbehandle ansatte i samme bedrift, så nordmennene i Sekkingstad ble overført til Norse, med samme timelønn på rundt 170 kroner og samme arbeidsvilkår. Deres nye kollegaer i Norse sto fremdeles på den lave polske vikarlønna på rundt 90 kroner timen. Dette ble Norse nødt til å utjevne, men de ansatte har fremdeles ulike avtaler.

Leder av Norse Production Tom Lerberg hevder at å gi alle ansatte samme vilkår kan føre til at de mister den verdifulle avtalen med Sekkingstad.

