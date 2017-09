Branndømt mann anker forvaringsdom til Høyesterett

Straffeutmålingen fra Borgarting lagmannsrett kom for to uker siden. Mannen ble i juni funnet skyldig i fire overlagte drapsforsøk, mordbrann, drapsforsøk og forsøk på mordbrann, grovt skadeverk, rettsstridig handling mot aktør i rettsvesenet begått under særdeles skjerpende omstendigheter, familievold og tre tilfeller av trusler.

Statsadvokat Tormod Bakke sier til Hamar Arbeiderblad at påtalemyndigheten har fått beskjed om at mannen vil prøve så mye som mulig inn for Høyesterett.

– Han anker over straffutmålingen, og over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen knyttet til skyldspørsmålet, opplyser Bakke.

Borgarting lagmannsrett konkluderte, i likhet med Sør-Østerdal tingrett, med at saken er så alvorlig at en tidsbestemt fengselsstraff ikke er nok for å verne samfunnet mot Hamar-mannen.

