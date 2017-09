AUF trekker omstridt video 

Både Listhaug og statsminister Erna Solberg (H) omtalte onsdag videoen som «avskyelig» og «løgnaktig». I videoen settes sitater fra Listhaug sammen med bilder av båtflyktninger og forelskede homofile. Flere av sitatene er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng.

Leder i AUF Trøndelag, Julie Indstad Hole, skriver i en SMS til Dagbladet at de har slettet videoen.

For sterk

– Det er en sterk video med sterke bilder og sterke sitater. Vi føler vi har fått fram vårt poeng om at en stemme til Venstre er en stemme til fortsatt Frp i regjering. Vi har respekt for at mange synes videoen blir svært sterk, og har derfor valgt å trekke den tilbake, skriver hun.

Videoen, som ble lagt ut fredag i forrige uke, var imidlertid fortsatt tilgjengelig på AUF i Trøndelag sin facebookside ved 18-tiden onsdag. Den er så langt vist over 21.000 ganger og har 67 delinger.

Et av sitatene er lagt oppå et bilde av et gråtende flyktningbarn. Sitatet lyder: «Deira eige liv betyr ikkje noko for dei. Dei drep seg sjølve og andre».

Listhaug kom med utsagnet i forbindelse med en sak om radikale islamistiske terrorister.

Støre reagerer

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Adresseavisen at han ikke har sett videoen selv, men at han vil ta tak i saken.

– Vi tar det veldig alvorlig, sier han.

Leder i AUF Trøndelag, Julie Indstad Hole, forsvarte først videoen og sier den er et oppgjør med retorikken til Sylvi Listhaug.

– Dette er de drøyeste sitatene en statsråd noensinne har sagt. Jeg hadde ønsket at Erna Solberg tok et oppgjør med retorikken Høyre og Venstre er med og støtter, sier Hole til Dagbladet.

(©NTB)