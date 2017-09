Tenåringsgutter får erstatning etter frifinnelse

Saken har vært mye omtalt i mediene, blant annet fordi politiet har fått kraftig kritikk for etterforskningen og avhøret av en av guttene.

I vedtaket fra Statens sivilrettsforvaltning pekes det blant annet på tiden de fem ungdommene hadde de stigmatiserende anklagene hengende over seg, ifølge Stavanger Aftenblad.

Tenåringsguttene ble siktet for et overgrep mot en jevnaldrende gutt på sensommeren i 2014. Overgrepet skjedde ifølge anmeldelsen i forbindelse med et idrettsarrangement. Alle ble altså frifunnet i Stavanger tingrett i november i fjor.

