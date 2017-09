Siktet 19-åring hevder han ikke ville drepe ekskjæresten

– Han samtykket til begjæringen om varetektsfengsling i fire uker, men i løpet av uken vil vi vurdere å anke beslutningen om å holde ham isolert med medieforbud i to uker. Det er et sterkt inngrep mot en så ung person. Vi håper nå at han kan avhøres på nytt så raskt som mulig for å få vurdert isolasjonen igjen, sier 19-åringens forsvarer, advokat Martin Smith, til NTB.

19-åringen er siktet for drapsforsøk og erkjenner de faktiske forholdene, men nekter straffskyld. Ifølge Smith er den unge mannen fortvilet over det som skjedde.

– Han har erkjent skyld for kroppsskade, men hadde ikke til hensikt eller noe ønske om å drepe fornærmede. Han skjønner egentlig ikke at dette kunne skje. Han synes det er helt forferdelig, sier Smith.

Utenfor livsfare

Det dramatiske knivangrepet skjedde i en korridor inne på St. Hallvard videregående skole i Lier i Buskerud like før klokken 11 mandag, og både lærere og mange av den 16 år gamle jentas medelever var vitne til at 19-åringen overfalt og knivstakk henne flere ganger i overkroppen.

Jenta ble i all hast kjørt til sykehuset i Drammen og lagt rett på operasjonsbordet. Hun er nå utenfor livsfare. Jentas far ber folk la være å spekulere på årsaker til knivstikkingen.

– Det viktigste er at hun overlevde og ikke får varige mén, sier han til NRK.

Drapstrusler

I tillegg til siktelsen for drapsforsøk, er 19-åringen også siktet for drapstrusler mot den samme jenta på et tidligere tidspunkt. Da han ble avhørt om truslene i august, nektet 19-åringen straffskyld.

– Jeg ble kjent med siktelsen for trusler kort tid før tirsdagens rettsmøte og må diskutere nærmere med klienten min før jeg kan si noe mer om dette, sier Martin Smith.

Politiadvokat Ingvild Lærum sier de ikke hadde bedt om strenge restriksjoner i fengslingsperioden dersom de ikke mente at det var strengt nødvendig. Hun sier til Drammens Tidende at politiet tar det 19-åringens forsvarer sier med i betraktningen, og at siktede vil bli avhørt på nytt innen to uker. Det er ikke raskt nok, mener Martin Smith.

– Jeg mener et nytt avhør bør gjennomføres så raskt som overhodet mulig, sånn at restriksjonene kan oppheves, sier Smith.

