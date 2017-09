Knivstukket skolejente (16) utenfor livsfare

Det er jentas far som opplyser til NRK at datteren er operert, samtidig som han ber folk la være å spekulere i årsaker til knivstikkingen mandag.

– Det viktigste er at hun overlevde og ikke får varige mén, sier han.

Jentas ekskjæreste (19) er siktet for forsøk på drap og erkjenner ikke skyld, selv om han erkjenner de faktiske forholdene. Under fengslingsmøtet tirsdag vil politiet be om fire uker varetektsfengsling, noe siktede vil gå med på.

– Vi var i avhør mandag kveld. Han er fortvilet over det som er skjedd, sier 19-åringens forsvarer, advokat Martin Smith, til NTB tirsdag formiddag før rettsmøtet klokka 12.

Knivstikkingen skjedde i en korridor inne på St. Hallvard videregående skole like før klokken 11 mandag, og både lærere og mange av jentas medelever var vitne til det dramatiske overfallet.

Jenta ble i all hast kjørt til sykehuset i Drammen etter at hun ble stukket flere ganger i overkroppen og påført alvorlige skader.

(©NTB)