Jubel for rødgrønne småpartier i skolevalget

Arbeiderpartiet ender med en oppslutning på 27,8 prosent og blir dermed landets klart største parti blant elevene på norske videregående skoler. Men valget er likevel en nedtur for Ap, som går tilbake hele 4 prosentpoeng sammenlignet med rekordvalget i 2015, da det var kommune- og fylkestingsvalg i Norge.

– Valgresultatet er ungdoms oppgjør med en regjering som skaper økte forskjeller, mer frykt og mindre tillit mennesker imellom. Vi unge vet at Norge kan bedre, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Aps resultat er imidlertid langt bedre enn i 2013, da partiet fikk støtte fra 23 prosent av elevene.

Rødgrønn opptur

For Aps rødgrønne allierte ble skolevalget en solid opptur. Senterpartiet går fram med 1 prosentpoeng til 6,8 prosent.

SV er valgets store vinner og gjør sitt beste skolevalg på åtte år. Partiet får en oppslutning på 10 prosent, en framgang på 2,5 prosentpoeng siden 2015.

Miljøpartiet De Grønne står på stedet hvil med en oppslutning på 6,8 prosent, mens valget er en opptur for Rødt. Partiet får støtte fra 5,7 prosent, en framgang på 1 prosentpoeng.

Borgerlig stillstand

For de borgerlige partiene er utslagene i skolevalget mindre, men tre av de fire samarbeidspartiene faller. Både Høyre og Frp opplevde dessuten svake skolevalg for to år siden.

Høyre går tilbake med 1,2 prosentpoeng til 15,1 prosent og er dermed fortsatt det klart største partiet på borgerlig side.

Fremskrittspartiet går tilbake 0,3 prosentpoeng og ender på 10,4 prosents oppslutning.

KrF får støtte fra 3,1 prosent av skolevelgerne, en tilbakegang på 0,1 prosentpoeng. Venstre vokser med 0,9 prosentpoeng og ender på 7,4 prosent.

392 skoler

Andre partier får støtte fra 4,9 prosent av elevene, en tilbakegang på 1,9 prosentpoeng.

Også Piratpartiet faller kraftig sammenlignet med 2015, med 2 prosentpoeng til 2,0 prosent.

I sametingsskolevalget er Norske Samers Riksforbund største parti med 28,3 prosents oppslutning. Senterpartiet er nest størst med støtte fra 12,5 prosent.

I år var nesten alle videregående skoler, i alt 392, over hele landet påmeldt til skolevalget. Norsk senter for forskningsdata (NSD) regnet på forhånd med at flere enn 150.000 elever ville delta.

