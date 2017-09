Forbrukerombudet varsler tilsyn med alternative behandlere

– Det er strenge regler for markedsføring av alternativ behandling, og tidligere har tilsyn vist at mange utøvere ikke følger reglene, skriver Forbrukerombudet i en pressemelding.

Ombudet opplever at utøverne av alternativ behandling er en sammensatt gruppe, med stor variasjon i seriøsitet, kunnskap om regelverket og vilje til å følge dette.

Nylig er det utarbeidet en ny veileder for bransjen, hvor det blant annet understrekes at alternative behandlere ikke har lov til å behandle – eller markedsføre at de behandler – alvorlig sykdom som kreft. Forbrukerne oppfordres til å gjøre grundige egne undersøkelser.

– Alternativ behandling bør aldri erstatte medisinsk hjelp og anbefalt behandling fra offentlig helsetjeneste. Dersom du likevel vurderer å benytte alternativ behandling, bør du snakke med legen din først, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

(©NTB)