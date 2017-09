Borgerlig flertall ryker på ny måling

På målingen som InFact har gjort for VG, får Arbeiderpartiet en oppslutning på 29,3 prosent – en oppgang på 0,3 prosentpoeng fra forrige måling. Senterpartiet går tilbake med 1,2 prosentpoeng til 10 prosent.

Statsminister Erna Solberg (H) sier de skal slåss for borgerlig flertall de seks siste dagene før valget.

– De siste målingene, med unntak av InFact sine, med unntak av én, har vist borgerlig flertall, sier Erna Solberg til VG.

Høyre får 23,4 prosents oppslutning på målingen – en oppgang på 1,9 prosentpoeng fra forrige måling, mens Frp får 12,8 prosent – en nedgang på 0,2 prosentpoeng.

– Jeg nøyer meg med at målingene nå trekker i ulike retninger, vi får en kanal med ett flertall og en annen kanal med et annet. Og summen av det er at det blir jevnt. Og utover det har jeg egentlig ikke noen kommentar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar til målingen.

Tre partier puster sperregrensen i nakken på målingen: Rødt: 3,8 prosent (+0,7), MDG: 3,9 (-0,9) og Venstre: 3,9 (+0,5). Endring fra forrige måling står i parentes.

SV og KrF holder seg greit over sperregrensen med en oppslutning på henholdsvis 5,5 prosent og 5,1 prosent. SV går tilbake med 1,1 prosentpoeng fra forrige måling, mens KrF går tilbake med 0,4 prosentpoeng. Andre partier får 1,6 prosent (+0,7).

