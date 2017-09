Taxisjåfør tiltalt for å ha kjørt med kunde på taket

Sjåføren er tiltalt for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 som omhandler at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke oppstår fare eller voldes skade, skriver Stavanger Aftenblad.

Bakgrunnen for den livsfarlige turen var en krangel mellom sjåføren og kunden etter at sistnevnte ikke kunne betale for en tur natt til 25. mars 2016. Taxisjåføren tok dermed bankkortet hans og ville beholde det til mannen kunne betale.

Mannen ville imidlertid ha tilbake kortet med en gang og la seg på taket av taxien. Da kjørte sjåføren fra bydelen Jåttå i Stavanger mot politistasjonen i Lagårdsveien, en distanse på mellom 6 og 7 kilometer, med mannen på taket. Underveis skal han ha kjørt i opptil 70 kilometer i timen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han var redd for at han ville fått bank hvis han hadde stoppet, sier mannens forsvarer, advokat Arvid Sjødin.

Rettssaken er ventet å vare en halv dag.

