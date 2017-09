Skolevalget er i gang

Målet med å la elevene delta i et prøvevalg, er å øke kunnskapen om og interessen for politikken. I forkant er det valgkamp og debatter på skolene. Men valget følges med spenning av partier, analytikere og andre med interesse for politikk.

– Skolevalgene er gode på å forutse hvor valgvinden blåser, sier Knut Skjåk ved Norsk senter for forskningsdata (NSD). Senteret arrangerer skolevalget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Selv om ungdommene ikke stemmer helt likt som de voksne, har de unge blitt mer lik resten av velgerne. Tidligere gjorde fløypartier som SV og Frp det bedre ved skolevalgene enn i de virkelige valgene, men nå får Høyre og Arbeiderpartiet en større andel av elevenes stemmer, ifølge Skjåk.

Ved forrige skolevalg var det 150.000 elever som deltok, og i år kan tallet bli enda høyere, ettersom elevtallet ved de påmeldte skolene er høyere enn tidligere. Til sammen er 389 skoler påmeldt.

Elevene får kun velge mellom stemmesedler med partinavn på og ikke lister med navn på kandidater. Ved noen skoler gjennomføres valget elektronisk, men de fleste holder seg til gammeldagse papirsedler. Disse blir telt av elever ved skolen, før resultatene rapporteres til NSD.

De nasjonale resultatene blir kjent klokka 19 tirsdag.

(©NTB)