Søviknes: – Folk i Oslo skjønner ikke verdien av olje

En uke før valget tar ministeren et kraftig oppgjør med velgere som vil strupe olje- og gassproduksjonen, skriver Dagens Næringsliv. Han peker spesielt på enkelte miljøer i landets hovedstad.

– Det er høyt utdannede folk, men jeg tror ikke de skjønner verdien av olje- og gass. Hva det betyr for nasjonen. For å si det rett ut, litt drømmeri. Det er veldig mange naive folk som svirrer rundt i Oslo i disse miljøene og som knapt har sett et verft, knapt har sett en leverandørbedrift, knapt har sett en oljeplattform og ikke vet hvilken kompetansebase vi sitter på, sier Søviknes til avisen.

Han mener Oslo-folk skiller seg fra resten av landets velgere.

– Det er grunn til bekymring når en ser at partier som ikke er villige til å videreutvikle denne bransjen, summerer seg til 25 prosent av velgermassen i Oslo, sier ministeren.

Søviknes får støtte av Statoils konsernsjef Eldar Sætre:

– Forståelse for olje- og gassvirksomheten og hva den betyr for arbeidsplasser og ringvirkninger, er helt klart størst på Vestlandet, sier han.

(©NTB)