En pågrepet etter knivstikking på skole i Lier

Det bekrefter politiet på Twitter, tre minutter etter at de hadde meldt at gjerningspersonen hadde stukket fra åstedet og at de søkte vedkommende.

– Vi har kontroll på situasjonen, og er på skolen med flere patruljer. Skadeomfanget til den skadde er uavklart. Det er ikke opplysninger om at andre enn den skadde og gjerningsmann er involvert, skriver de.

Ifølge de foreløpige meldingene skal en person ha blitt stukket med kniv. Vedkommende er under behandling av helsevesenet.

Ifølge Drammens Tidende er politiet bevæpnet.

