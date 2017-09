16-åring knivstukket av ekskjæresten på skole i Lier

Knivstikkingen skjedde på St. Hallvard videregående skole like før klokken 11, og ni av jentas medelever var vitne til det dramatiske overfallet.

Jenta ble stukket flere ganger i overkroppen og ble i all hast kjørt til Drammen sykehus der hun ble lagt rett på operasjonsbordet. Mandag ettermiddag ble skadene betegnet som alvorlige.

Hendelsesforløpet startet med at 19-åringen tok seg inn på skolen der jenta går og oppsøkte henne i skolens aula. Det oppsto en konfrontasjon mellom dem, men medelever fikk i første omgang skilt partene, skriver Drammens Tidende.

Kort tid etterpå oppsøkte imidlertid 19-åringen jenta igjen, i korridoren utenfor et klasserom. Der gikk han til angrep og knivstakk henne flere ganger. Han løp fra stedet, men ble pågrepet av politiet i et villastrøk 20 minutter senere.

Tidligere kjærester

Motivet for knivstikkingen er ikke kjent, men politiet bekrefter overfor NRK at 19-åringen og jenta tidligere har vært kjærester. Politiet opplyser dessuten at det ikke er noe som tyder på at jenta var et tilfeldig offer.

– Det har vært en tidligere relasjon mellom siktede og fornærmede, men det er ingen familierelasjon. Slik jeg har forstått det, skal det ha vært en kjærlighetsrelasjon for en tid tilbake, sier politiets innsatsleder Arne Guddal.

19-åringen ble bitt av en politihund under pågripelsen som skjedde bare en halv kilometer fra skolen. Kniven som ble brukt, er funnet og beslaglagt, ifølge politiet.

Den unge mannen er nå siktet for forsøk på forsettlig drap og blir framstilt for varetektsfengsling tirsdag, opplyser politiadvokat Ole Jacob Garder.

Kastet seg ut vinduet

Alle elevene som var vitne til knivangrepet ble avhørt av politiet og fikk oppfølging av kommunens kriseteam mandag ettermiddag. Mange av dem forteller at de ble engstelige. Også lærerne er sterkt preget av knivangrepet.

– Det virket som det var en vanlig krangel mellom en gutt og ei jente. Så ser jeg at gutten begynner å slå. Etter det så ser jeg at han har en kniv, men jeg ser ikke at kniven blir brukt, forteller eleven Mathias Helgesen til NRK.

Han forteller at han løp etter 19-åringen for å få tatt bilder av ham. En annen elev forteller at de plutselig hørte krangling utenfor.

Gråt og trøstet

– Vi trodde det var noen som lekesloss, da en jente plutselig ropte «han har kniv». Gutten virket veldig voldsom, og han stakk jenta flere ganger. Vi ble veldig redde, og kastet oss ut av vinduene på klasserommet, forteller gutten til Drammens Tidende.

To jenter som befant seg i en annen del av skolebygningen forteller at de låste dørene til klasserommet da de fikk melding om knivstikkingen. Etter at situasjonen var avklart ble alle elevene samlet i skolens aula der de fikk informasjon om det som hadde skjedd.

–Det var en rolig stemning, og alle var veldig preget. Det var flere som gråt og ble trøstet av medelever, forteller de to jentene.

