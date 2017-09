USA ønsker å bygge hangarer til overvåkingsfly i Norge

I forrige uke besøkte en amerikansk delegasjon både Andøya og Evenes. Da ga delegasjonen uttrykk for at USA per i dag foretrekker Andøya som lokaliseringsvalg for framtidige MPA-tokt i nord.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter besøket overfor Aldrimer.no, uten å ville gå inn på formålet med og utfallet av besøket.

– Vi har hatt et besøk av en amerikansk delegasjon på Andøya og Evenes. Vi ønsker ikke å kommentere enkeltbesøk i detalj, men det pågår jevnlige besøk både fra amerikanerne og andre allierte for å tilrettelegge både for den pågående øvings- og treningsaktiviteten, samt se på forhold som angår alliert forsterkning, som er en del av vårt forsvarskonsept og sikkerhetspolitiske prioriteringer», skriver hovedkvarterets pressetalsmann, major Brynjar Stordal, i en epost til nettstedet.

Andre forsvarskilder opplyser imidlertid at delegasjonen fra USA primært ønsket å undersøke muligheten for å bygge hangarer for amerikanske P-8A overvåkingsfly i Norge.

I det norske Luftforsvaret skal P-8A Poseidon erstatte dagens P-3C Orion overvåkingsfly.

Tre amerikanske P-8A Poseidon overvåkingsfly som har vært i Norge siden tidligere i august, blir værende i Norge inntil videre, ifølge FOH.

Flyene har til nå benyttet Bodø flystasjon som base, men i helgen begynte den amerikanske marinen å flytte dem til Andøya.

