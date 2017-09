Støre reagerer på hvordan Frp-statsråder får drive debatt

– Vi ser det er et mønster i hvordan Erna Solberg lar Frp-statsråder få et eget rom til å drive debatt. Det er jeg kritisk til, sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Justisminister Per-Willy beklaget i helgen en uttalelse der han henviste til 22. juli i forbindelse med politiansettelser. Støre mener det tok for lang tid før Erna Solberg kom på banen.

– Det er en statsråd i Erna Solbergs regjering som snakker. Hvis man ikke skjønner hva dette gjør med følelsene til folk som var berørt av 22. juli, så er det grovt. Det treffer folk på en måte som det undrer meg at verken Amundsen eller Solberg ser. Det flytter grenser i vår samfunnsdebatt, raser Støre.

Ikke intensjonen

Bakgrunnen for det hele var Per-Willy Amundsens uttalelse til VG lørdag.

– Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet, sa justisministeren.

I saken hevdet Ap-nestleder Hadia Tajik at det vil bli ansatt flere politifolk i distriktene med Arbeiderpartiet i regjering.

Lørdag kveld beklaget Amundsen på sin Facebook-side.

– I denne saken har jeg vært upresis, og det beklager jeg. Til VG sa jeg at Arbeiderpartiet skjønte poenget med flere ansatte i politiet etter 22. juli. Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen. Det er leit dersom sitatet ble oppfattet som støtende. Det var ikke intensjonen, skriver Amundsen.

Gå videre

I sosiale medier haglet kritikken mot Amundsen etter den første uttalelsen.

Statsminister Erna Solberg uttalte søndag at hun mente det var riktig av justisministeren å beklage, men sa også til VG at hun ikke hadde snakket med Amundsen om saken.

– I Norge er det en verdi at når folk beklager noe, så kan man gå videre. Jeg synes vi burde gått videre i denne saken. Per-Willy Amundsen har sagt at dette var feil. Det er ikke mangel på ledelse å akseptere en feil, uttalte Solberg til TV 2 søndag kveld.

Reaksjonene

Tajik mener beklagelsen kun kom på grunn av reaksjonene som har kommet.

– Vi har en justisminister som ikke klarer å stå i en vanlig justispolitisk debatt uten at det blir nedrig. Når sitatet er skriftlig godkjent før publisering, kan jeg ikke se noen annen grunn til at han nå beklager sitatet enn at han synes alle reaksjonene er ubehagelige, sier Tajik til VG.

