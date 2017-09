Maskert mann ropte bombetrusler på McDonald's-restaurant – viste seg å være «elendig» spøk

Hendelsen skapte mye frykt inne i restauranten, og politiet sier at det «haglet inn» med nødtelefoner rundt klokka 20.41 søndag kveld.

– Meldingene gikk ut på at det hadde kommet en maskert mann inn på McDonald's. Han bar på en bag og sa han skulle sprenge stedet i lufta. Han ropte også «allahu Akhbar». Dette medførte at et 30-talls kunder og ansatte løp ut av McDonald's, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB.

Væpnet aksjon

Politiet tok meldingene på høyeste alvor og sendte ut et stort antall væpnede patruljer. Da de kom til stedet, fikk de raskt pekt ut mannen de mener står bak. Han er i begynnelsen av 20-årene.

– Han fortalte at det var en spøk. Vi sjekket en bag inne i lokalet, og det viste seg at den inneholdt klær. Etter hvert fikk vi også kjennskap til at noen kompiser hadde vært med. De hadde planlagt dette – og også å filme det. Hensikten var å legge filmen ut på YouTube i ettertid, sier Jøkling.

Den antatte hovedmannen ble pågrepet og kjørt i arresten. To kamerater – som er i tenårene – ble avhørt på stedet før de også ble pågrepet og kjørt i arresten. En 15-åring ble kjørt hjem til foreldrene.

Ser ingen humor i saken

Politiet har svært lite til overs for oppførselen til gjengen.

– Det er ingen tvil om at dette var en høyst elendig vurdering. Spesielt i disse tider. Vi ser ingenting humoristisk i denne saken, sier Jøkling.

Ansatte, kunder og andre vitner blir fulgt opp.

– Det er nesten unødvendig å si, men dette her er en meget alvorlig opptreden. Her har de skapt sterk frykt hos kunder, ansatte og andre på stedet, som løp ut av lokalet da mannen kom inn, sier operasjonslederen.

Han påpeker at det ved slike hendelser også er fare for at det kan oppstå noe mellom de væpnede politimannskapene og de som vil utføre en spøk.

– Ut ifra meldingene vi fikk, tydet alt på at dette var en veldig alvorlig hendelse, sier han.

