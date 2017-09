Amundsen beklager 22. juli-kommentar

– Det er rørende at Ap har blitt så opptatt av å ansette flere i politiet. De skjønte vel poenget etter 22. juli, men Ap har aldri hatt som politikk i regjering å styrke politiet, sa Amundsen i VG lørdag.

I saken hevdet Ap-nestleder Hadia Tajik at det vil bli ansatt flere politifolk i distriktene med Arbeiderpartiet i regjering.

Lørdag kveld beklaget Amundsen på sin Facebook-side.

– I denne saken har jeg vært upresis, og det beklager jeg. Til VG sa jeg at Arbeiderpartiet skjønte poenget med flere ansatte i politiet etter 22. juli. Det jeg mente var at de så behovet for å styrke politiet etter 22. juli-kommisjonen. Det er leit dersom sitatet ble oppfattet som støtende. Det var ikke intensjonen, skriver Amundsen.

Tajik mener beklagelsen kun kommer på grunn av reaksjonene som har kommet.

– Vi har en justisminister som ikke klarer å stå i en vanlig justispolitisk debatt uten at det blir nedrig. Når sitatet er skriftlig godkjent før publisering, kan jeg ikke se noen annen grunn til at han nå beklager sitatet enn at han synes alle reaksjonene er ubehagelige, sier Tajik til VG.

