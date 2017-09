Venstre-leder vil ikke snakke om sin stilling

– Det har jeg ikke tenkt på ett sekund. Vi kommer oss over. Det er jeg helt sikker på, sier Grande til NTB.

– Vi har doblet oss i løpet av valgkampen. Det går riktig vei, slår Venstre-lederen fast.

Lørdag deltok hun på valgarrangementet «Leselyst» i Stjørdal sammen med statsminister Erna Solberg (H).

Trass i at Grande har drevet kontinuerlig valgkamp siden juni, har ikke valgvinden blåst hennes vei. På snittet over nasjonale meningsmålinger siste uke fra Poll of polls, får Venstre 3,7 prosent og er dermed under sperregrensen. Partiet mister sju av dagens ni stortingsmandater hvis dette blir valgresultatet.

På fylkesmålingene siste uke får Venstre imidlertid 4 prosent og er inne med sju mandater.

De siste målingene spriker også. På en måling fra Respons Analyse torsdag får Venstre en oppslutning på 4,9 prosents, en framgang på 1,2 prosentpoeng. Om dette blir valgresultatet vil partiet få åtte representanter på Stortinget og sikre flertall på borgerlig side.

